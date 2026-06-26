«Зеленский блефует»: Украинского «наполеончика» подняли на смех за угрозы в адрес Белоруссии
Военный эксперт Баранец разоблачил блеф Зеленского о ретрансляторах в Белоруссии
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Заявления Владимира Зеленского, мол ретрансляторы сигнала БПЛА на территории Белоруссии прекратили работу после его требований, требуют подтверждения от официальных источников, уверен полковник в отставке Виктор Баранец. Он призвал дождаться заявлений от президента РБ Александра Лукашенко и Министерства обороны страны.
Только после этого можно будет говорить, действительно ли Минск отреагировал на угрозы, ибо к словам главы киевского режима стоит относиться осторожно и опираться на официальные комментарии. Пока что Зеленскому хочется показаться эдаким «наполеончиком», который «победил» Белоруссию, отметил специалист.
«Зеленский такой человек, который зачастую в политических целях блефует. Давайте дождёмся, что скажет батька Лукашенко, что скажет его Минобороны», — подчеркнул военный эксперт в интервью «Царьграду».
Напомним, ранее Украина потребовала от Белоруссии прекратить поддерживать Россию. В частности, Киев призвал Минск провести демонтаж ретрансляторов. Позже Владимир Зеленский заявил об отключении ретрансляторов, хотя не исключено, что это лишь выдумка для пиара.
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