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Регион
26 июня, 10:03

«Зеленский блефует»: Украинского «наполеончика» подняли на смех за угрозы в адрес Белоруссии

Военный эксперт Баранец разоблачил блеф Зеленского о ретрансляторах в Белоруссии

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Заявления Владимира Зеленского, мол ретрансляторы сигнала БПЛА на территории Белоруссии прекратили работу после его требований, требуют подтверждения от официальных источников, уверен полковник в отставке Виктор Баранец. Он призвал дождаться заявлений от президента РБ Александра Лукашенко и Министерства обороны страны.

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Только после этого можно будет говорить, действительно ли Минск отреагировал на угрозы, ибо к словам главы киевского режима стоит относиться осторожно и опираться на официальные комментарии. Пока что Зеленскому хочется показаться эдаким «наполеончиком», который «победил» Белоруссию, отметил специалист.

«Зеленский такой человек, который зачастую в политических целях блефует. Давайте дождёмся, что скажет батька Лукашенко, что скажет его Минобороны», — подчеркнул военный эксперт в интервью «Царьграду».

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Напомним, ранее Украина потребовала от Белоруссии прекратить поддерживать Россию. В частности, Киев призвал Минск провести демонтаж ретрансляторов. Позже Владимир Зеленский заявил об отключении ретрансляторов, хотя не исключено, что это лишь выдумка для пиара.

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Борис Эльфанд
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