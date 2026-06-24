Дмитрук: Зеленский выдумал и победил ретрансляторы БПЛА в Белоруссии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Заявления Владимира Зеленского о ретрансляторах сигнала БПЛА в Белоруссии — выдумка для пиара. Так считает депутат Верховной рады Артём Дмитрук, который покинул Украину. По его мнению, киевский главарь сам выдумал угрозу и победу над ней только ради громких заявлений. Парламентарий уверен, что целью операции стало создание видимости победы после мнимого демонтажа оборудования.
«Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал. <...> Когда реальных достижений не хватает, в ход идут победы над собственными фантазиями», — написал Дмитрук в Telegram-канале.
Ранее Зеленский объявил, что предполагаемые ретрансляторы прекратили работу с 22 июня после его жёстких требований к Минску. Перед этим он дал Белоруссии неделю на вывод техники от границы и пригрозил сделать это силой. Также глава Киева обвинил Россию в атаке дрона на автобус с белорусскими детьми. Президент Александр Лукашенко успокоил жителей Гомельской области и заверил, что страна способна защитить граждан от любого агрессора. Губернатор Крупко доложил руководству, что обстановка на границе остается сложной, но полностью контролируемой.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.