Заявления Владимира Зеленского о ретрансляторах сигнала БПЛА в Белоруссии — выдумка для пиара. Так считает депутат Верховной рады Артём Дмитрук, который покинул Украину. По его мнению, киевский главарь сам выдумал угрозу и победу над ней только ради громких заявлений. Парламентарий уверен, что целью операции стало создание видимости победы после мнимого демонтажа оборудования.