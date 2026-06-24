Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, украинские БПЛА почти ежедневно залетают на территорию России. Об этом заявил председатель постоянного совета ОДКБ, постпред РФ при организации Виктор Васильев на Петербургском международном юридическом форуме.

«Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, пролёт украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой», — сказал он.

Не только пустые угрозы Зеленского стали поводом для ответов российских политиков. Сегодня стало известно, что Германия перебросила к границе с Белоруссией почти 5000 военных, а в Литве уже находятся 1,8 тысячи немецких солдат, проводящих учения у белорусской границы. В планах — разместить два постоянных батальона к концу 2027 года. Власти не исключают принудительный призыв для полного укомплектования бригады.