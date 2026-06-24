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24 июня, 09:28

Песков: Россия будет вместе с Белоруссией в отражении любых угроз

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия всегда будет вместе с Белоруссией в решении экономических вопросов и отражении любых угроз. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что Москва и Минск — части одного Союзного государства.

«И Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией — и в экономическом благоденствии, в экономическом процветании, совместном развитии, и в отражении всевозможных угроз, будь то прямые угрозы, квазиугрозы, перспективные угрозы или настоящие угрозы», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Песков назвал угрозы Владимира Зеленского агрессивным вмешательством во внутренние дела и посягательством на суверенитет страны. Он добавил, что Путин планирует контакты с Лукашенко в ближайшее время. На встрече будет возможность обсудить и эти, и прочие вопросы.

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Александра Мышляева
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