Песков: Россия будет вместе с Белоруссией в отражении любых угроз

Россия всегда будет вместе с Белоруссией в решении экономических вопросов и отражении любых угроз. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что Москва и Минск — части одного Союзного государства.

«И Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией — и в экономическом благоденствии, в экономическом процветании, совместном развитии, и в отражении всевозможных угроз, будь то прямые угрозы, квазиугрозы, перспективные угрозы или настоящие угрозы», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков назвал угрозы Владимира Зеленского агрессивным вмешательством во внутренние дела и посягательством на суверенитет страны. Он добавил, что Путин планирует контакты с Лукашенко в ближайшее время. На встрече будет возможность обсудить и эти, и прочие вопросы.