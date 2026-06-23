Лавров назвал хамским заявление Зеленского о наведении порядка в Белоруссии

Глава МИД России Сергей Лавров резко раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Белоруссии, назвав их хамскими. Об этом он заявил в ходе 12-го посольского «круглого стола» в Дипломатической академии МИД РФ.

«Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займётся наведением там порядка», — уточнил дипломат.

Министр также связал свою оценку с недавними событиями в Брянской области, заявив о поддержке белорусского народа после «террористического акта», который был совершён ВСУ.

Обострение отношений между Украиной и Белоруссией достигло нового уровня на фоне ультимативных заявлений Владимира Зеленского, который потребовал от Минска в течение недели демонтировать ретрансляторы на границе, которые якобы используются для наведения российских беспилотников. Резкие заявления Киева прозвучали после атаки беспилотника ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. В Минске этот инцидент расценили как целенаправленную провокацию и попытку давления.

На фоне эскалации позиции Москвы и Минска демонстрируют синхронность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал угрозы Киева «абсолютно агрессивными» и вмешательством во внутренние дела Белоруссии, выразив уверенность в способности Минска самостоятельно обеспечить суверенитет.