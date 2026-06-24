Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия больше не угрожает Украине, поскольку Минск якобы отключил ретрансляторы, ставшие причиной возмущений в Киеве. Доказательств диктатор не привёл.

По его словам, оборудование прекратило работу с 22 июня. При этом он уточнил, что пока не знает, были ли ретрансляторы демонтированы, но ежедневно получает отчёты и внимательно следит за ситуацией.