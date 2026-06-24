Зеленский заявил об отключении ретрансляторов, из-за которых он угрожал Минску
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Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия больше не угрожает Украине, поскольку Минск якобы отключил ретрансляторы, ставшие причиной возмущений в Киеве. Доказательств диктатор не привёл.
По его словам, оборудование прекратило работу с 22 июня. При этом он уточнил, что пока не знает, были ли ретрансляторы демонтированы, но ежедневно получает отчёты и внимательно следит за ситуацией.
Напомним, Зеленский снова пригрозил Белоруссии, потребовав вывести технику с границы за неделю, иначе, по его словам, это сделает Украина. Он также обвинил Россию в атаке дрона на автобус с белорусскими детьми. Лукашенко призвал жителей Гомельской области не волноваться, заверив, что Белоруссия может защитить граждан от любого агрессора. Губернатор Крупко доложил, что ситуация на границе сложная, но контролируемая.
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