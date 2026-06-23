«Не волноваться»: Лукашенко успокоил жителей Гомельщины на фоне угроз Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к жителям Гомельской области с призывом сохранять спокойствие, несмотря на недавние заявления Владимира Зеленского. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», белорусский лидер подчеркнул, что страна располагает всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности граждан от потенциальных агрессоров. Эти заверения прозвучали после того, как губернатор Гомельской области Иван Крупко представил президенту доклад о ситуации на границе с Украиной, отметив, что обстановка в регионе остаётся сложной, но контролируемой.

«Глава государства передал гомельчанам свою просьбу — не волноваться и не беспокоиться. У нас есть всё необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора, подчеркнул президент», — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт заявил, что Киев всё же может решиться на удар по Белоруссии, несмотря на риски. По его мнению, повторяющиеся ультиматумы Владимира Зеленского в адрес Александра Лукашенко — не пустые слова, а сигнал к возможным действиям.

Напомним, обострение отношений Украины и Белоруссии достигло критической точки на фоне ультиматума Владимира Зеленского, потребовавшего от Минска в недельный срок демонтировать ретрансляторы на границе, которые якобы используются для наведения российских беспилотников. Скандальные заявления киевского главаря последовали после атаки беспилотника ВСУ на белорусский автобус с детьми в Брянской области, которую в Минске расценили как целенаправленную провокацию.