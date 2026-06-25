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25 июня, 13:33

«Обнаглел»: Зеленского обвинили в желании пропиариться на угрозах в адрес Крыма

Военэксперт Дандыкин: Запад и Украина ненавидят Крым из-за поражений прошлых лет

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Заявления Владимира Зеленского о возможной операции в Крыму являются прежде всего пиаром, считает военный эксперт Василий Дандыкин. По его оценке, Киев пытается поддерживать напряжение вокруг полуострова, рассчитывая на помощь стран G7.

Крым и Севастополь вызывают особое раздражение у Украины и Запада из-за исторического и политического значения этих территорий. Именно с Крыма началось сопротивление киевскому режиму, а Севастополь остаётся символом поражений западных противников России.

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Собеседник NEWS.ru также связал риторику Зеленского с влиянием западных кураторов, прежде всего Британии. По его мнению, России необходимо жёстко отвечать на угрозы и усиливать давление на направлениях, откуда могут исходить новые атаки.

«Обнаглел [Зеленский]. Обратной дороги у него нет, и терять ему уже нечего», — подчеркнул специалист.

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К слову, Украина может готовить крупную провокацию у берегов Крыма под видом десантной операции, заявил военный эксперт. По его словам, на этом фоне Армии России необходимо уделить особое внимание защите побережья полуострова.

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Борис Эльфанд
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