Военный эксперт раскрыл планы Украины по масштабной провокации в Крыму

Украина может готовить крупную провокацию у берегов Крыма под видом десантной операции, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, на этом фоне Армии России необходимо уделить особое внимание защите побережья полуострова.

«Украина месяц назад сняла свои части морпехов с фронта и отправила их в тыл, вероятнее всего, для проведения подготовки к десантной операции. Естественно, готовятся десантные катера», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Речь может идти не о попытке захвата полуострова, а о демонстративной операции, рассчитанной на нанесение ущерба и информационный эффект. В такой ситуации России важно усиливать систему охраны побережья и логистических маршрутов, а также повышать готовность к отражению возможных атак.

Особую роль в этом деле могут сыграть мобильные подразделения, способные оперативно реагировать на угрозы и прикрывать движение техники в районе полуострова, заключил специалист.

Ранее в Госдуме заявили, что энергосистема Украины будет систематически уничтожаться в ответ на удары по Крыму и Севастополю. Жители полуострова уже проходили блокаду и не боятся новых испытаний.