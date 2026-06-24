Армии России предложили эффективную тактику уничтожения энергообъектов Украины

Эффективность ударов по объектам топливно-энергетического комплекса Украины зависит не только от выбранных средств поражения, но и от уровня защиты самих сооружений. Об этом заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, вокруг украинской энергетической инфраструктуры выстроили систему пассивной защиты, которая усложняет атаки. В частности, подстанции прикрывают металлическими конструкциями и сетками, которые должны снижать уязвимость перед ударными беспилотниками.

На некоторых объектах дополнительно используют бетонные стены и верхние металлические перекрытия. Такие меры вынуждают ВС РФ учитывать не только саму цель, но и её защиту. Поэтому для эффективности бить нужно ракетами «Кинжал» и «Искандер» одновременно.

«Желательно использовать сразу две ракеты: одна разбивает защиту, вторая уничтожает сам объект», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Тем временем Армия России нашла управу на хвалёные Starlink, отрезав от них дроны ВСУ. На Украине уже начали фиксировать случаи отклонения беспилотников от целей и падения в степной местности.