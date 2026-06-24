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Регион
24 июня, 16:42

Медведев: РФ достигнет целей СВО на поле боя, раз Киев не хочет переговоров

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что цели специальной военной операции могут быть достигнуты на поле боя. Выступая на полях Петербургского международного юридического форума, он отметил, что нынешнее руководство Украины не заинтересовано в переговорах с Россией.

Медведев подчеркнул, что ценность возможных соглашений в таких условиях является ограниченной, а ключевым фактором остаётся укрепление военной мощи страны. По его словам, для достижения результатов необходима также консолидация общества вокруг курса президента России. Он добавил, что при отсутствии договорённостей с Киевом цели могут быть достигнуты военным путём, и такой сценарий наиболее вероятен.

Медведев: Часть европейских элит желает поражения и распада России
Медведев: Часть европейских элит желает поражения и распада России

Также Медведев напомнил, что высшая система власти на Украине, по сути, разрушена, а большинство государственных органов утратили полномочия, реальная власть осталась только у парламента.

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Татьяна Миссуми
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