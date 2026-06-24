Высшая система власти на Украине, по сути, разрушена, а большинство государственных органов утратили полномочия, реальная власть осталась только у парламента. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на полях Петербургского международного юридического форума, его слова приводит ТАСС.

Медведев уточнил, что речь идёт о президентской власти, Конституционном суде, правительстве и региональных администрациях, чьи компетенции фактически исчерпаны.

«Правда, есть парламент, который формально как минимум до избрания нового парламента сохраняет свои полномочия, так что при желании можно найти юридический способ зафиксировать те или иные договорённости», — сказал он.

Также Дмитрий Медведев напомнил, что западные страны сделали всё для долгого сохранения киевского режима за счёт идеологии ненависти ко всему русскому. Он отметил, что милитаризация Украины стала попыткой сдерживания России из-за её суверенного курса. Вместе с тем Запад стремился максимально продлить существование конфликта у российских границ и активно участвовал в фальсификации переговорного процесса