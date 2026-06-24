Западные страны сделали всё, чтобы киевский режим как можно дольше существовал за счёт ненависти ко всему русскому. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, политик подчеркнул, что беспрецедентная милитаризация Украины стала попыткой в очередной раз обуздать Россию за её суверенный курс.

«В случае с Украиной Запад сделал всё, чтобы киевский «бикфордов шнур», скрученный из ненависти ко всему русскому, сначала тлел, а потом горел как можно дольше и ближе к нашим границам», — заявил Медведев.

По его словам, реальная угроза агрессии со стороны киевского режима и его спонсоров, а также фальсификация переговорного процесса вынудили Россию начать специальную военную операцию в 2022 году. Иного способа защитить миллионы граждан тогда уже не осталось.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, заявил, что полномочия Владимира Зеленского давно истекли, а президентское кресло в Украине узурпировано. По его словам, это лишает Зеленского любых иммунитетов по нормам международного права, так как выборы не были назначены, несмотря на завершение его срока. Медведев также отметил, что Зеленский нарушил процесс волеизъявления на Украине, сосредоточив власть в своих руках.