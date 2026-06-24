Полномочия Владимира Зеленского давно истекли, что по нормам международного права лишает его любых иммунитетов. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, политик обратил внимание на нарушение процесса волеизъявления на Украине. По его словам, должность президента сейчас занимает человек, чьи полномочия уже завершились, а выборы так и не назначены.

«Кресло президента узурпировал деятель, полномочия которого давно истекли, и в соответствии с нормами международного права этот факт лишает его каких-либо иммунитетов», — заявил Медведев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе назвал Владимира Зеленского фюрером, «взятым из самодеятельности». При этом он подчеркнул, что Россия по-прежнему открыта для переговоров с Украиной, и её подход к этому вопросу остаётся неизменным. Лавров также напомнил о переговорах в Стамбуле весной 2022 года, когда украинская делегация представила свои предложения по урегулированию конфликта.