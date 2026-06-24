Лавров заявил, что сейчас от России просят «ещё уступок» по Украине

На встрече России и США на Аляске договорились о том, как остановить боевые действия на Украине и начать переговоры. Однако теперь от России требуют новых уступок, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

«Перед Анкориджем приезжал [спецпред президента США Стив] Уиткофф, привёз предложения — абсолютно конкретные, которые президент Путин взял в работу. В Анкоридже он президенту Трампу сказал: тут есть такие-то нюансы, но я беру эти нюансы на себя, я принимаю ваши предложения. Это уже был компромисс», — сказал глава МИД.

Теперь же американцы говорят: «не получается, давайте уступите ещё». Лавров отметил, что Россия ничего не уступала — просто договорились о прекращении огня и переходе к переговорам по всем вопросам. В Москве, по словам министра, были уверены, что это поможет достичь целей, которые поставил президент, «но поэтапно».

Сейчас Россия не рассчитывает на выполнение договорённостей, достигнутых в Анкоридже, и делает ставку на победу и реализацию собственных целей. Позиция Москвы остаётся неизменной и соответствует ранее заявленным принципам.