«Свержение хунты или выборы»: Медведев перечислил варианты смены власти в Киеве
Медведев: Cмена режима в Киеве возможна через выборы или свержение
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил возможные варианты смены власти в Киеве, назвав среди них — выборы, свержение действующей верхушки режима или установление эффективного контроля над большими территориями. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме.
«Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путём, или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий», — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что речь должна идти о законных институтах власти, которые позволят украинцам формулировать свои запросы и жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов, коррупционеров и торговцев смертью.
Ранее Медведев заявил, что полномочия Владимира Зеленского давно истекли, что по нормам международного права лишает его любых иммунитетов. Политик обратил внимание на нарушение процесса волеизъявления на Украине: сейчас должность президента занимает человек с истекшими полномочиями, а выборы так и не назначены.
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