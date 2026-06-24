Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил возможные варианты смены власти в Киеве, назвав среди них — выборы, свержение действующей верхушки режима или установление эффективного контроля над большими территориями. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом форуме.

«Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путём, или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что речь должна идти о законных институтах власти, которые позволят украинцам формулировать свои запросы и жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов, коррупционеров и торговцев смертью.

Ранее Медведев заявил, что полномочия Владимира Зеленского давно истекли, что по нормам международного права лишает его любых иммунитетов. Политик обратил внимание на нарушение процесса волеизъявления на Украине: сейчас должность президента занимает человек с истекшими полномочиями, а выборы так и не назначены.