Медведев рассказал, какие шаги МУС могут привести к войне

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что исполнение решений Международного уголовного суда против руководства РФ и попытки организовать другие ангажированные судилища могут привести к войне.

«При худшем раскладе событий исполнение такого рода решений может привести к войне. В прямом смысле этого слова. Как и иные попытки организовать ангажированные судилища против нашего государства. И вот к этой опасности и юридическое сообщество, и вообще все политики должны отнестись со всей серьёзностью», — отметил он на Петербургском международном юридическом форуме.

Медведев также подчеркнул, что Москва будет скрупулёзно вести регистр преступлений киевского режима и недружественных государств, который был создан на основании указа президента. По его словам, в нём фиксируются все преступления Киева и недружественных стран, и ведомства обязаны вести его скрупулёзно.