Медведев рассказал, какие шаги МУС могут привести к войне
Медведев предупредил об угрозе войны в случае судилищ МУС против России
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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что исполнение решений Международного уголовного суда против руководства РФ и попытки организовать другие ангажированные судилища могут привести к войне.
«При худшем раскладе событий исполнение такого рода решений может привести к войне. В прямом смысле этого слова. Как и иные попытки организовать ангажированные судилища против нашего государства. И вот к этой опасности и юридическое сообщество, и вообще все политики должны отнестись со всей серьёзностью», — отметил он на Петербургском международном юридическом форуме.
Медведев также подчеркнул, что Москва будет скрупулёзно вести регистр преступлений киевского режима и недружественных государств, который был создан на основании указа президента. По его словам, в нём фиксируются все преступления Киева и недружественных стран, и ведомства обязаны вести его скрупулёзно.
Ранее в Международном уголовном суде потребовали уволить прокурора Карима Хана, который в 2023 году выдал «ордер» на «арест» Владимира Путина. Он уже временно отстранён от работы. Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута приняло это решение на фоне расследования о сексуальных домогательствах. Дело открыли в конце 2024 года. В декабре 2025 года в России заочно осудили Хана и восемь судей МУС за выдачу «ордера» на «арест» президента РФ.
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