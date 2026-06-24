В МУС потребовали уволить прокурора Хана, выдавшего «ордер» на «арест» Путина

В Международном уголовном суде потребовали уволить прокурора Карима Хана, который в 2023 году выдал «ордер» на «арест» Владимира Путина. Причина в неподобающих сексуальных отношениях с сотрудницей младшего звена, передаёт Reuters со ссылкой на решение исполнительного бюро МУС.

Вопрос об увольнении будет решён голосованием на заседании Ассамблеи государств-участников МУС 24 июля в Нью-Йорке. Адвокаты Хана уже заявили, что «решение является незаконным, процессуально несправедливым и не подкреплено доказательствами». Они сослались на заключение судей, постановивших, что доказательств недостаточно для подтверждения обвинений «вне всякого разумного сомнения».