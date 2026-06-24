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Регион
24 июня, 13:18

В МУС потребовали уволить прокурора Хана, выдавшего «ордер» на «арест» Путина

Карим Хан. Обложка © ТАСС / AP / Peter Dejong

Карим Хан. Обложка © ТАСС / AP / Peter Dejong

В Международном уголовном суде потребовали уволить прокурора Карима Хана, который в 2023 году выдал «ордер» на «арест» Владимира Путина. Причина в неподобающих сексуальных отношениях с сотрудницей младшего звена, передаёт Reuters со ссылкой на решение исполнительного бюро МУС.

Вопрос об увольнении будет решён голосованием на заседании Ассамблеи государств-участников МУС 24 июля в Нью-Йорке. Адвокаты Хана уже заявили, что «решение является незаконным, процессуально несправедливым и не подкреплено доказательствами». Они сослались на заключение судей, постановивших, что доказательств недостаточно для подтверждения обвинений «вне всякого разумного сомнения».

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Напомним, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан временно отстранён от работы. Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута приняло это решение на фоне расследования о сексуальных домогательствах. Дело открыли в конце 2024 года. В декабре 2025 года в России заочно осудили Хана и восемь судей МУС. Им вменили выдачу «ордера» на «арест» президента РФ в 2023 году.

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Александра Мышляева
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