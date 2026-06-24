В МУС потребовали уволить прокурора Хана, выдавшего «ордер» на «арест» Путина
Карим Хан. Обложка © ТАСС / AP / Peter Dejong
В Международном уголовном суде потребовали уволить прокурора Карима Хана, который в 2023 году выдал «ордер» на «арест» Владимира Путина. Причина в неподобающих сексуальных отношениях с сотрудницей младшего звена, передаёт Reuters со ссылкой на решение исполнительного бюро МУС.
Вопрос об увольнении будет решён голосованием на заседании Ассамблеи государств-участников МУС 24 июля в Нью-Йорке. Адвокаты Хана уже заявили, что «решение является незаконным, процессуально несправедливым и не подкреплено доказательствами». Они сослались на заключение судей, постановивших, что доказательств недостаточно для подтверждения обвинений «вне всякого разумного сомнения».
Напомним, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан временно отстранён от работы. Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута приняло это решение на фоне расследования о сексуальных домогательствах. Дело открыли в конце 2024 года. В декабре 2025 года в России заочно осудили Хана и восемь судей МУС. Им вменили выдачу «ордера» на «арест» президента РФ в 2023 году.
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