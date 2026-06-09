Прокурора МУС, выдавшего ордер на «арест» Путина, уличили в серьёзных нарушениях

Расследование обвинений в сексуальных домогательствах в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Хана выявило факты «серьёзного проступка» и «серьёзного нарушения служебных обязанностей». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

По данным агентства, к таким выводам пришло бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута. Этот орган выполняет надзорные функции в отношении МУС. Сам Хан через адвокатов отверг итоги проверки. Его защита назвала решение об отстранении «незаконным, процессуально несправедливым и не подкреплённым доказательствами».

Юристы прокурора намерены обжаловать выводы и добиваться соблюдения правовой процедуры. При этом специальная коллегия, привлеченная для оценки материалов Управления служб внутреннего надзора ООН, сочла их пока недостаточно убедительными для окончательных выводов.

Дальнейшую судьбу Хана должна решить Ассамблея государств — участников Римского статута. Дата специальной сессии пока не назначена.