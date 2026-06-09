МУС отстранил подозреваемого в сексуальных домогательствах прокурора Хана

Международный уголовный суд отстранил прокурора Карима Хана до завершения дисциплинарного производства о сексуальных домогательствах, в которых его подозревают. Решение приняло бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута, указано в заявлении суда.

Отстранение вступило в силу немедленно. Бюро передало дело на рассмотрение самой Ассамблеи и назначило специальную сессию «в кратчайшие сроки». При этом в заявлении подчеркнули, что временная мера не предопределяет итогового вердикта.

Решение опирается на доклад Управления служб внутреннего надзора ООН, представленные доказательства, заключение группы судебных экспертов и письменные материалы сторон. Содержание документов не раскрывают.