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Регион
8 июня, 22:52

МУС отстранил подозреваемого в сексуальных домогательствах прокурора Хана

Карим Хан. Обложка © Flickr / Raoul Somers

Карим Хан. Обложка © Flickr / Raoul Somers

Международный уголовный суд отстранил прокурора Карима Хана до завершения дисциплинарного производства о сексуальных домогательствах, в которых его подозревают. Решение приняло бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута, указано в заявлении суда.

Отстранение вступило в силу немедленно. Бюро передало дело на рассмотрение самой Ассамблеи и назначило специальную сессию «в кратчайшие сроки». При этом в заявлении подчеркнули, что временная мера не предопределяет итогового вердикта.

Решение опирается на доклад Управления служб внутреннего надзора ООН, представленные доказательства, заключение группы судебных экспертов и письменные материалы сторон. Содержание документов не раскрывают.

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Напомним, расследование против Карима Хана по обвинению в сексуальных домогательствах начали в конце 2024 года. В России в декабре 2025-го вынесли заочный приговор в отношении прокурора и восьми судей МУС, которые в 2023 году выдали ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина.

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Лия Мурадьян
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