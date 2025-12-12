Путин в Индии
12 декабря, 09:30

В России вынесен приговор против прокурора и судей Международного уголовного суда

В России вынесен заочный приговор по уголовному делу в отношении прокурора и восьми судей Международного уголовного суда, которые в 2023 году выдали ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина. О судебном решении сообщили в СК РФ.

«Приговором суда фигурантам заочно назначение наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 до 15 лет. Хан Карим Асад Ахмад приговорён заочно к 15 годам лишения свободы», — сказано в тексте.

Обвиняемыми значатся прокурор МУС Хан Карим Асад Ахмад и судьи: Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, а также председатель МУС Петр Юзеф Хофманьский, его заместители Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрам Шмитт, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу. Дело рассматривалось по ст.299, ст.301, ч.1 ст.30 ч.2 ст.360 УК РФ.

Напомним, что МУС в Гааге выдал ордера на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. Данное решение было инициировано прокурором МУС Каримом Ханом. СК РФ выдвинул заочные обвинения против Хана и восьми судей МУС. Им инкриминируется совершение преступлений по трём статьям, включая привлечение к уголовной ответственности невиновного и незаконное задержание. Лица были объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

