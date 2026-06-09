«Наносил вред»: В МИД РФ оценили отстранение прокурора МУС, выписавшего ордер на «арест» Путина
Захарова назвала МУС квазиправовой структурой после отстранения прокурора Хана
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала отстранение от должности прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Именно он выписал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.
«Оценку МУС и его прокурору мы давали регулярно. Это квазиправовая структура, которая своими псевдоюридическими действиями наносила вред международному праву, людям и странам в целом», — заявила дипломат в беседе с «Ридусом».
По её словам, действия этого органа нельзя назвать правомерными. Москва неоднократно указывала на его предвзятость.
Ранее стало известно, что МУС отстранил подозреваемого в сексуальных домогательствах прокурора Карима Хана. Решение приняло бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута. Расследование против Хана по обвинению в сексуальных домогательствах начали в конце 2024 года. В России в декабре 2025-го вынесли заочный приговор в отношении прокурора и восьми судей МУС, которые в 2023 году выдали ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина.
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