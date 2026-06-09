ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 09:20

«Наносил вред»: В МИД РФ оценили отстранение прокурора МУС, выписавшего ордер на «арест» Путина

Захарова назвала МУС квазиправовой структурой после отстранения прокурора Хана

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала отстранение от должности прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Именно он выписал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

«Оценку МУС и его прокурору мы давали регулярно. Это квазиправовая структура, которая своими псевдоюридическими действиями наносила вред международному праву, людям и странам в целом», — заявила дипломат в беседе с «Ридусом».

По её словам, действия этого органа нельзя назвать правомерными. Москва неоднократно указывала на его предвзятость.

Медведев объяснил бессмысленность ордера МУС на арест Путина
Медведев объяснил бессмысленность ордера МУС на арест Путина

Ранее стало известно, что МУС отстранил подозреваемого в сексуальных домогательствах прокурора Карима Хана. Решение приняло бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута. Расследование против Хана по обвинению в сексуальных домогательствах начали в конце 2024 года. В России в декабре 2025-го вынесли заочный приговор в отношении прокурора и восьми судей МУС, которые в 2023 году выдали ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Международный уголовный суд
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar