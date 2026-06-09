Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала отстранение от должности прокурора Международного уголовного суда Карима Хана. Именно он выписал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

«Оценку МУС и его прокурору мы давали регулярно. Это квазиправовая структура, которая своими псевдоюридическими действиями наносила вред международному праву, людям и странам в целом», — заявила дипломат в беседе с «Ридусом».

По её словам, действия этого органа нельзя назвать правомерными. Москва неоднократно указывала на его предвзятость.