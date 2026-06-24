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Регион
24 июня, 15:59

Медведев: Часть европейских элит желает поражения и распада России

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что часть европейских элит желает поражения и распада России. С этим, по его словам, и связана воинственная риторика политиков ЕС, прозвучавшая на Петербургском международном юридическом форуме.

«Часть европейских элит, не вся, но часть европейских элит, желает поражения России и нашего распада. Поэтому вся воинственная риторика, которая слышится из различных кабинетов в Брюсселе, Париже, Берлине, Лондоне, всё-таки навеяна именно этим желанием», — сказал политик.

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Также Медведев напомнил, что западные страны сделали всё для долгого сохранения киевского режима за счёт идеологии ненависти ко всему русскому. По его словам, милитаризация Украины стала инструментом сдерживания России. Запад пытался продлить конфликт как можно дольше. Кроме того, он принимал участие в подрыве переговорных процессов.

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Александра Мышляева
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