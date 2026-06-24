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Регион
24 июня, 14:52

Медведев рассказал о серьёзных вызовах для международного права в 2026 году

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

С начала 2026 года международное право столкнулось с вызовами, которые испытывают на прочность саму юридическую систему и специалистов, остающихся верными долгу. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме, подчеркнув, что встреча проходит в поворотный для человечества момент.

«Скажем прямо, с начала этого года наша цивилизация, человечество столкнулось со столь серьёзными вызовами в этой сфере, которые проверяют на прочность не только право как таковое, но и всех юристов, которые верны своему профессиональному долгу», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза заметил, что современный кризис институтов международного права обусловлен попыткой превратить его в привилегию «первых».

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Также Дмитрий Медведев в своей речи на ПМЮФ заявил, что исполнение решений МУС против руководства России и попытки организовать ангажированные судилища могут привести к войне. Он призвал отнестись к этой опасности серьёзно. Медведев подчеркнул, что Москва будет скрупулёзно вести регистр преступлений киевского режима и недружественных государств.

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Анастасия Никонорова
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