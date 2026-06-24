Военные базы Запада на чужих территориях создают напряжённость и подрывают суверенитет стран. По словам замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, необходимы правовые механизмы, чтобы убрать эту систему, которую Запад навязывает другим государствам. Об этом он сказал на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Замглавы подчеркнул, что западные военные базы на чужих территориях серьёзно ослабляют систему общей безопасности и мешают странам быть по-настоящему независимыми.

«Нужно разработать конкретные правовые механизмы, которые направлены на демонтаж существующей системы иностранного военного присутствия, которую Запад навязывает другим государствам», — сказал Медведев.

Он также отметил, что конфликт на Ближнем Востоке показал: такие базы не защищают страны, а наоборот — делают их мишенью для ударов. В случае опасности, по его словам, персонал баз думает только о том, как побыстрее эвакуироваться вместе с имуществом.

«Обострение обстановки на Ближнем Востоке показало, что военные базы никак не помогают. Наоборот, делают их целями встречных военных атак», — сказал он.

Медведев добавил, что, если возникает угроза, персонал таких баз думает только о том, как бы побыстрее всё собрать и сбежать.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что единство стран НАТО быстро исчезает, когда дело доходит до реальных военных действий. По его словам, ситуация после ударов по Ирану и блокады Ормузского пролива показала, как быстро меняют позицию союзники Вашингтона, когда начинается прямое столкновение. Медведев добавил, что отношение Запада к России или Ирану для Москвы не имеет значения, но провокационные действия Запада серьёзно увеличивают риск глобальной войны.