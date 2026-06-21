Зеленский хочет использовать Крым как инструмент давления и фактически «взять его в заложники» в политическом торге, заявил военный корреспондент Александр Коц в колонке для kp.ru.

По его оценке, заявления киевского режима вокруг полуострова выстраиваются в стратегию переговорного шантажа, где территориальный вопрос используется как ключевой рычаг влияния. При этом Киев продолжает публично настаивать на своих условиях, связанных с будущим Крыма.

Такая риторика вписывается в более широкую линию поведения украинских властей, направленную на усиление позиций в возможных переговорах и повышение ставок в конфликте, добавил Коц.

Кстати, в Крыму ранее резко отреагировали на заявления Владимира Зеленского о жителях полуострова. По словам главы парламента региона, его высказывания являются проявлением фашизма, поскольку делят людей по степени «значимости». Он также заявил, что образ нациста «настолько прирос к Зеленскому», что любые его публичные заявления выглядят несостоятельно.