ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 05:13

Зеленский смирился с потерей квартиры в Крыму за 44 млн

Константинов: Зеленский не оспорил национализацию своей квартиры в Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Galina Tiun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Galina Tiun

Владимир Зеленский не пытался оспорить решение о национализации своей квартиры в крымской Ливадии. Об этом РИА «Новости» рассказал глава регионального парламента Владимир Константинов.

Недвижимость украинского политика площадью 119,5 кв. м была национализирована в мае 2023 года. Позже квартиру продали на торгах за 44,3 млн рублей.

«Никаких попыток оспорить решение о национализации не было», — подчеркнул Константинов.

С осени 2022 года крымские власти национализируют имущество связанных с киевским режимом лиц. Вырученные средства направляют на поддержку участников СВО и строительство социальных объектов.

«Бренд сработает»: Музей неонацизма хотят открыть в квартире Зеленского в Крыму
«Бренд сработает»: Музей неонацизма хотят открыть в квартире Зеленского в Крыму

Ранее поступала информация, что крымская казна пополнилась на 13 млрд рублей благодаря продаже национализированной собственности украинских предпринимателей. Основная доля этих средств — именно от реализации ранее изъятых активов. Кроме того, регион заработал 1,4 млрд рублей на аренде этих объектов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Личные финансы
  • Экономика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar