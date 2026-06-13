Зеленский смирился с потерей квартиры в Крыму за 44 млн

Владимир Зеленский не пытался оспорить решение о национализации своей квартиры в крымской Ливадии. Об этом РИА «Новости» рассказал глава регионального парламента Владимир Константинов.

Недвижимость украинского политика площадью 119,5 кв. м была национализирована в мае 2023 года. Позже квартиру продали на торгах за 44,3 млн рублей.

«Никаких попыток оспорить решение о национализации не было», — подчеркнул Константинов.

С осени 2022 года крымские власти национализируют имущество связанных с киевским режимом лиц. Вырученные средства направляют на поддержку участников СВО и строительство социальных объектов.

Ранее поступала информация, что крымская казна пополнилась на 13 млрд рублей благодаря продаже национализированной собственности украинских предпринимателей. Основная доля этих средств — именно от реализации ранее изъятых активов. Кроме того, регион заработал 1,4 млрд рублей на аренде этих объектов.