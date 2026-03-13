Негативные слова Владимира Зеленского о тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией, являются проявлением фашизма, поскольку делят людей на разные категории по степени их значимости. Об этом в своём телеграм-канале заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Это существо ничего нового для нас не сказало. Оно только повторило старинную установку украинских нацистов: Крым будет украинским или безлюдным», — добавил он.

По словам главы парламента, образ нациста настолько прирос к Зеленскому, что любые его попытки выставить себя значительной фигурой оборачиваются лишь убожеством. Впрочем, добавил политик, такая плачевная ситуация никого не разжалобит — украинскому лидеру всё равно предстоит держать ответ за все содеянные злодеяния.

Напомним, ранее главарь киевского режима заявил, что не считает людьми тех, кто выступал за воссоединение Крыма с Россией. Кстати, до этого Зеленский говорил, что Крым якобы является частью Украины и мировое сообщество должно это признать.