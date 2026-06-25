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Регион
25 июня, 13:12

При нападении Украины на Белоруссию ВС России пойдут на Киев, заявил военэксперт

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Принудительная эвакуация 12 населённых пунктов Черниговской области у границ России и Белоруссии может быть косвенным признаком подготовки Киева к провокации против Минска, полагает заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, в случае удара по Белоруссии Армия России не оставит союзника без поддержки. Москва и Минск будут вынуждены совместно отвечать на действия ВСУ.

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«Это чистой воды провокация, потому что Белоруссия — это самый ближний наш сосед, партнёр и братский народ, за которого мы обязательно заступимся», — цитирует военного эксперта сайт MK.ru.

По его мнению, наступательные действия со стороны Белоруссии могут стать возможными только в том случае, если Украина сама спровоцирует обострение у границы. При таком сценарии ВС РФ могут усилить давление на киевском направлении.

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Напомним, ранее Украина потребовала от Белоруссии прекратить поддерживать Россию. Киев призвал Минск провести демонтаж ретрансляторов. Ещё одним требованием стало прекращение поставок топлива для РФ. Позже Владимир Зеленский заявил об отключении ретрансляторов, из-за которых он угрожал РБ.

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Борис Эльфанд
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