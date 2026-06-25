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Регион
25 июня, 10:58

Лукашенко: Народы России, Белоруссии и Украины всё равно будут вместе

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народы России, Белоруссии и Украины рано или поздно снова будут вместе. Об этом он сказал на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, его слова приводит ТАСС.

«Я уверен и говорил недавно представителям [Владимира] Зеленского, что наши народы будут вместе, рано или поздно мы будем всё равно вместе, а как иначе», — отметил белорусский политик.

По его словам, нужно «привести голову в порядок», и тогда взаимодействие между странами наладится само собой. Лукашенко заверил, что в этом вопросе на Белоруссию точно можно положиться, страна всегдав выступит за укрепление связей братских народов.

Лукашенко доложили о контролируемой ситуации на границе с Украиной
Лукашенко доложили о контролируемой ситуации на границе с Украиной

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в скором времени проведут контакты на фоне угроз Владимира Зеленского и усиления охраны границы.

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Татьяна Миссуми
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