Власти Белоруссии сохраняют контроль над обстановкой на южном направлении. О текущем положении дел в приграничье президенту Александру Лукашенко доложил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

По словам главы региона, положение на рубеже с Украиной остаётся стабильным. При этом он отметил, что ситуация остаётся непростой и требует постоянного внимания.

Крупко подчеркнул, что происходящее находится под контролем. Все необходимые меры принимаются в штатном режиме.

Особый акцент, как сообщил руководитель области, сделан на вопросах безопасности. Этой сфере уделяется самое пристальное внимание.

Гомельская область граничит с Украиной и остаётся одним из ключевых участков, где власти внимательно отслеживают развитие событий.

В Минске рассчитывают и дальше удерживать обстановку под контролем, продолжая работу по обеспечению порядка и защите приграничных территорий.

Ранее Лукашенко обратился к жителям Гомельской области с призывом сохранять спокойствие, несмотря на недавние заявления Владимира Зеленского. Белорусский лидер подчеркнул, что страна располагает всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности граждан от потенциальных агрессоров.