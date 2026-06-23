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Регион
23 июня, 11:16

Лукашенко доложили о контролируемой ситуации на границе с Украиной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Власти Белоруссии сохраняют контроль над обстановкой на южном направлении. О текущем положении дел в приграничье президенту Александру Лукашенко доложил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

По словам главы региона, положение на рубеже с Украиной остаётся стабильным. При этом он отметил, что ситуация остаётся непростой и требует постоянного внимания.

Крупко подчеркнул, что происходящее находится под контролем. Все необходимые меры принимаются в штатном режиме.

Особый акцент, как сообщил руководитель области, сделан на вопросах безопасности. Этой сфере уделяется самое пристальное внимание.

Гомельская область граничит с Украиной и остаётся одним из ключевых участков, где власти внимательно отслеживают развитие событий.

В Минске рассчитывают и дальше удерживать обстановку под контролем, продолжая работу по обеспечению порядка и защите приграничных территорий.

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Ранее Лукашенко обратился к жителям Гомельской области с призывом сохранять спокойствие, несмотря на недавние заявления Владимира Зеленского. Белорусский лидер подчеркнул, что страна располагает всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности граждан от потенциальных агрессоров.

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Дарья Денисова
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