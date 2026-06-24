Путин и Лукашенко проведут переговоры на фоне недельного дедлайна Зеленского

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в скором времени проведут контакты на фоне угроз Владимира Зеленского и усиления охраны границы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Скоро будут контакты, мы сообщим», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он уточнил, что при этом визит Александра Лукашенко в Москву на данный момент не ожидается.