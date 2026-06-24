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24 июня, 07:09

Путин и Лукашенко проведут переговоры на фоне недельного дедлайна Зеленского

Обложка © Сайт президента Белоруссии

Обложка © Сайт президента Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в скором времени проведут контакты на фоне угроз Владимира Зеленского и усиления охраны границы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Скоро будут контакты, мы сообщим», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он уточнил, что при этом визит Александра Лукашенко в Москву на данный момент не ожидается.

«Не волноваться»: Лукашенко успокоил жителей Гомельщины на фоне угроз Зеленского
«Не волноваться»: Лукашенко успокоил жителей Гомельщины на фоне угроз Зеленского

В настоящее время власти Белоруссии сохраняют контроль над обстановкой на южном направлении. О текущем положении дел в приграничье президенту Александру Лукашенко доложил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Сам глава государства успокоил жителей Гомельщины на фоне угроз Владимира Зеленского, потребовавшего от Минска в недельный срок демонтировать ретрансляторы и другую технику на границе.

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Андрей Бражников
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