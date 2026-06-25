Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предупредил представителей Владимира Зеленского об изменении «качества войны» в случае втягивания Минска в конфликт. Об этом он рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

«Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: «Ребята, вы передайте, если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и ещё втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, с украинской стороны также поступила реакция на это предупреждение — в Киеве осознают серьёзность заявления Минска.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что если бы Россия не отвела войска от Киева, то главаря киевского режима Владимира Зеленского не было бы. Он считает, что если бы наступление не остановили, украинские власти потеряли бы контроль над городом. Лукашенко назвал вывод войск попыткой найти мирный выход из конфликта.