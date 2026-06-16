Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы Россия не отвела войска от Киева, то «там ни Владимира Зеленского, никого бы не осталось». Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Если бы россияне продолжили это наступление уже в Киеве, то там ни Зеленского, никого бы не осталось. Воинские части, которые были в Киеве, были выведены. Дело вкуса. Кто-то считает ошибкой, я считаю, что это были шаги россиян, направленные на восстановление мира между конфликтующими сторонами», — заявил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что считает необходимым провести трёхсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он высказал мнение, что сторонам следует встретиться и обсудить, как преодолевать последствия нынешнего конфликта.