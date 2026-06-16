Лукашенко заявил о нехватке людей у Зеленского на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у главаря киевского режима Владимира Зеленского на Украине закончились люди. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Al Arabiya English.

По словам Лукашенко, нехватка людей стала одной из особенностей украинского конфликта в 2026 году. Он назвал этот фактор главным вопросом текущего этапа.

«Нет у него людей. И это одна из особенностей этого года. <...> Это главный вопрос этого конфликта — люди закончились», — сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил об отсутствии угрозы Украине со стороны Белоруссии. По его словам, Киев знает об этом, однако тема возможной опасности с белорусского направления продолжает звучать в публичном поле. Президент Белоруссии считает, что эту повестку подогревают из-за политических амбиций. Он также предположил, что Запад подталкивает Зеленского к заявлениям в адрес Минска, хотя в Киеве, по его словам, раньше не говорили о риске нападения со стороны Белоруссии.