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1 июля, 12:08

«Зачем Зеленскому рисковать?» Политолог оценил вероятность выборов на Украине осенью

Политолог Светов счёл нулевой вероятность выборов на Украине осенью 2026 года

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Вероятность проведения президентских выборов на Украине осенью 2026 года практически отсутствует, заявил политолог Юрий Светов. По его оценке, несмотря на отдельные сигналы о возможной подготовке к избирательному процессу, действующая власть не заинтересована в голосовании в этот период.

Определённые разговоры вокруг выборов действительно появились: в частности, бывший главком ВСУ Валерий Залужный дал понять Владимиру Зеленскому, что готов участвовать в кампании. Кроме того, в окружении главы киевского режима проходили закрытые совещания.

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Однако эксперт считает, что осенью выборов на Украине не будет. По его оценке, Зеленский и его европейские партнёры сейчас больше ориентируются на ноябрьские выборы в Конгресс США. Киев рассчитывает на победу демократов и возможное возвращение прежнего уровня поддержки со стороны Вашингтона.

«Зачем Зеленскому рисковать будущим, устраивая голосование? Для Запада он легитимный президент», — отметил собеседник NEWS.ru.

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Напомним, ранее Залужный объявил Зеленскому о планах сразиться за пост президента. Не исключено, что усталость «бусифицированных» поможет Залужному на выборах.

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Борис Эльфанд
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