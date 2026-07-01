«Трон для Тихановской»: Раскрыт план Зеленского по захвату власти в Белоруссии

Киев усиливает давление на Минск, чтобы попытаться ослабить союзнические связи Белоруссии с Россией, уверен политолог Михаил Юспа. По его мнению, украинские власти используют обвинения в адрес белорусской стороны как инструмент политического давления.

Эти обвинения носят надуманный характер и нужны для дальнейшей эскалации. Эксперт связал действия Киева с попытками продвигать белорусскую оппозицию, в том числе Светлану Тихановскую, которая недавно приезжала на Украину. По его оценке, Владимир Зеленский будет и дальше повышать ставки.

«И, таким образом, втянут Республику Беларусь в противостояние и под этим соусом попробуют поставить Тихановскую на трон. Как мне кажется, это в конечном счёте является их целью», — заключил собеседник «Царьграда».

Напомним, ранее Украина приняла экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Её пригласили вместо действующего лидера РБ Александра Лукашенко. Зеленский и Тихановская в ходе встречи обсуждали, как избавить Белоруссию от «внешнего влияния Москвы».