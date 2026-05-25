«Сдувшийся шар»: Как визит Тихановской в Киев ударит по Зеленскому

Визит белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской на Украину сыграет против Владимира Зеленского и негативно отразится на его характеристике, заявил сенатор Владимир Джабаров. По его словам, беглая общественница любыми поступками пытается привлечь внимание к собственной персоне.

Парламентарий сыронизировал, что Тихановская сможет рассказать Зеленскому, как она незаконно пыталась прийти к власти в Белоруссии, у неё ничего не вышло и пришлось бежать.

«Честно говоря, мы уже начали забывать Тихановскую. Она как сдувшийся шар. Никого не интересует. Она пытается остаться на плаву экстравагантными шагами», — отметил собеседник NEWS.ru.

Ранее Светлана Тихановская прибыла в Киев с официальным визитом. Первым делом она посетила могилу белорусской наёмницы, воевавшей против России в составе ВСУ.