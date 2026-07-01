Украинская армия, уставшая от войны и мобилизации, может поддержать экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на выборах, если он даст солдатам надежду на жизнь. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог Валерий Коровин, объяснив, что Запад будет продавливать смену Владимира Зеленского, и глава киевского режима рискует потерять последнюю поддержку.

Схваченные на улицах, скрученные и бусифицированные жители Украины устали умирать. Конечно же, если выборы и предвыборная кампания Залужного дадут им надежду на жизнь, то они будут за Залужного и против Зеленского. Если Зеленский попытается удержаться у власти, то он настроит против себя ещё и собственную воюющую армию. Валерий Коровин Директор Центра геополитических экспертиз, политолог

По словам эксперта, Запад, в первую очередь США, будет прилагать все усилия для проведения выборов и смены власти в Киеве. Зеленскому вне Украины и вне войны жизни нет, поэтому он будет цепляться за должность, что неизбежно приведёт к конфликту с западными кураторами.

«Для нас сценарий, стратегия остаются прежними — это война до победы, взятие Киева, освобождение пространства бывшей Украины до Львова вне зависимости от того, что они там собираются делать, проводить или не проводить выборы. Но как минимум, задачей-минимум для российской стороны должно стать активное вмешательство в этот предвыборный процесс и использование этой ситуации для внутренней дестабилизации ситуации на Украине и перехвата инициативы», — подытожил он.

Напомним, сегодня СМИ Незалежной сообщили, что посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный уведомил Зеленского о планах баллотироваться в президенты. По данным «Украинской правды», на прямой вопрос главы киевского режима о выдвижении в случае осенних выборов дипломат ответил утвердительно. Залужный пояснил, что не стремился в политику, но чувствует ответственность из-за ожиданий общества. Зеленский альтернативных карьерных вариантов ему не предложил.