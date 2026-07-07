Президент Франции Эмманюэль Макрон не звонил президенту России Владимиру Путину, несмотря на многочисленные обещания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

«Мы продолжим оставаться открытыми к диалогу и продолжим ждать того, как президент Франции, тысячу раз пообещав позвонить президенту Путину, всё-таки возьмёт трубку и сделает это», — заявил представитель Кремля, подчеркнув, что Москва остаётся открытой к контактам.

Ранее Песков заявил, что поставки оружия, военных советников и разведданных Западом являются прямым участием в войне против России. Он пояснил: Запад поставляет вооружение и боеприпасы, предоставляет спутниковые данные, наводит украинские средства поражения и использует ИИ. Песков подчеркнул, что Киев получает полный доступ к западным спутникам.