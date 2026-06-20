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Регион
20 июня, 06:06

Макрон: Трамп почти подписал на Аляске сделку о передачу России земель Украины

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп летом 2025 года на военной базе в Анкоридже (Аляска) был готов подписать «роковой» документ, который позволил бы России закончить конфликт с Украиной на своих условиях. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По его словам, соглашение предполагало передачу России украинских территорий, которые уже были заняты в ходе СВО. Причём речь шла не только о тех землях, которые российские военные контролировали на тот момент, но и о некоторых других.

«Он думал, что Украина проиграет, поэтому хотел заключить быстрый мир… Затем, менее года назад, состоялась встреча президента Трампа и президента Путина в Анкоридже, когда соглашение уже почти лежало на столе, в котором говорилось, что мы отдадим украинскую территорию, которая даже ещё не была захвачена», — поведал Макрон в интервью France 2.

Французский лидер говорит, что Трамп позже он пересмотрел своё мнение — его переубедили стойкость украинской армии. По его словам, европейские страны добивались пересмотра возможных условий и заявили о невозможности подобного соглашения.

Лавров напомнил, что Путин принял предложение Трампа на Аляске
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Напомним, что 15 августа на Аляске прошли переговоры президентов России и США в формате «три на три». Позже хозяин Овального кабинета показал в Белом доме фотографию с саммита, на которой он запечатлён вместе с Владимиром Путиным.

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Наталья Афонина
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