Реваншизм играет определённую роль в формировании образа «российской угрозы» в западном сознании европейских политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Среди причин русофобии европейских политических деятелей представитель Кремля отдельно выделил «исторические традиции — повторение истории, своего рода реванш, который пытаются взять некоторые силы в Европе».

Ранее Песков заявил, что дроны стали одной из главных особенностей боевых действий, и эти технологии активно поставляются Киеву со всей Европы. Он подчеркнул, что противостояние остаётся жёстким, но Россия способна отвечать на подобные вызовы.