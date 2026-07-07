Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 17:23

Песков: Реваншизм влияет на образ «российской угрозы» в Европе

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Реваншизм играет определённую роль в формировании образа «российской угрозы» в западном сознании европейских политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Среди причин русофобии европейских политических деятелей представитель Кремля отдельно выделил «исторические традиции — повторение истории, своего рода реванш, который пытаются взять некоторые силы в Европе».

Песков назвал поддержку Киева Западом прямым участием в войне против России
Песков назвал поддержку Киева Западом прямым участием в войне против России

Ранее Песков заявил, что дроны стали одной из главных особенностей боевых действий, и эти технологии активно поставляются Киеву со всей Европы. Он подчеркнул, что противостояние остаётся жёстким, но Россия способна отвечать на подобные вызовы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar