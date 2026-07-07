Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что беспилотные технологии активно поставляются Киеву со всей Европы. В интервью швейцарскому изданию Weltwoche представитель Кремля отметил, что дроны стали одной из главных особенностей боевых действий в наши дни.

«И, конечно, все эти технологии поставляются в Киев со всей Европы», — отметил пресс-секретарь российского президента. Он подчеркнул, что противостояние остаётся жёстким, однако Россия способна отвечать на подобные вызовы.

Ранее киевский главарь Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных летательных аппаратов. Церемония состоялась на полях оборонного форума в рамках саммита НАТО в Анкаре. Детали сделки, включая объёмы поставок и типы дронов, пока не раскрываются.