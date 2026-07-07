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Регион
7 июля, 17:30

Песков назвал «стратегией номер один» для России достаточную силу

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «стратегией номер один» для Москвы достаточную силу для победы в противостоянии и конкуренции с Западом. Отвечая на вопрос журналиста швейцарского издания Die Weltwoche, представитель Кремля подчеркнул, что главная задача — быть достаточно сильными.

«[Стратегия] номер один — быть достаточно сильным, чтобы противостоять конкуренции и конфронтации. Это номер один. Если вы влиятельны, вы уважаемы», — сказал Песков, добавив, что даже если вас боятся, вас всё равно будут уважать.

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Ранее Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам и предпочла бы достичь целей дипломатическим путём. При этом в Москве опасаются деструктивной роли Евросоюза. Песков выразил надежду, что ЕС не сможет окончательно обрушить эти перспективы.

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Александра Мышляева
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