В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре Россия названа долгосрочной угрозой. По мнению Североатлантического альянса, РФ якобы представляет опасность для безопасности военно-политического блока.

«Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет евро-атлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся угрозе терроризма, союзники выполняют обязательства, взятые на себя на саммите в Гааге», — говорится в документе.

36-й саммит НАТО в Анкаре (7–8 июля 2026 года) стал ключевым событием, ознаменовавшим переход альянса к фазе «НАТО 3.0» — от обещаний к реальному наращиванию оборонного потенциала на фоне конфликта на Украине, напряжённости на Ближнем Востоке и растущего давления США на европейских союзников с целью увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Центральными темами стали реализация прошлогодних обязательств, принятых в Гааге, укрепление оборонной промышленности, а также демонстрация единства и долгосрочной поддержки Украины, при этом разногласия между союзниками, в том числе по вопросам бремени расходов и поддержки Киева, оставались заметными, а присутствие президента США Дональда Трампа вносило в повестку дополнительную динамику. Для принимающей стороны, Турции, саммит, прошедший впервые за 22 года, стал возможностью подтвердить свой растущий вес в альянсе, продемонстрировать развитие собственной оборонной промышленности и укрепить геостратегическую роль «хранителя» юго-восточного фланга НАТО.

Москва неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении Европы. В Кремле и МИД РФ подчёркивают парадоксальность ситуации: пока Россия говорит о мире, в ЕС и НАТО активно готовятся к войне, ставя задачи по «победе над РФ» и форсируя военные приготовления к 2030 году. Замминистра иностранных дел Александр Грушко ранее напомнил о невостребованной инициативе Москвы подписать пакт о ненападении, которую Брюссель проигнорировал, что воспринято как сигнал об отсутствии мирной повестки.