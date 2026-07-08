Президент США Дональд Трамп привёз на саммит НАТО в Анкаре делегацию из 1400 человек, включая сотрудников, которые собирают его биологические отходы. Об этом сообщает The Guardian.

Газета напоминает, что это — стандартный протокол, призванный предотвратить анализ этих материалов другими странами для получения разведывательной информации о здоровье американского лидера. При этом столь масштабное присутствие США воспринимается союзниками с облегчением, учитывая, что ранее Трамп неоднократно грозился выходом НАТО, тогда как нынешний формат участия сигнализирует о вовлечённости Вашингтона в дела блока.

Несмотря на оптимистичные ожидания от размера делегации, ожидания союзников по НАТО от саммита были разрушены заявлениями Трампа о Гренландии, пишет Politico. Американский лидер начал визит не с конструктивного диалога, а с требования передать остров под контроль США.