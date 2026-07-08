Politico: Трамп омрачил утро на саммите НАТО новыми претензиями на Гренландию

Ожидания союзников США по НАТО в отношении саммита альянса были разрушены заявлениями президента США Дональда Трампа о Гренландии, сообщает Politico. Американский лидер вновь заявил, что принадлежащий Дании остров должен находиться под контролем Штатов, что вызвало разочарование у партнёров по альянсу.

«Союзники США по НАТО надеялись, что президент Дональд Трамп прибудет в столицу Турции в настроении заключать сделки. Вместо этого он начал колебаться, оставив союзников снова гадать относительно его приверженности их обороне», — говорится в публикации.

По данным издания, Трамп вернулся к теме Гренландии уже в первые часы после прибытия в Анкару, что особенно удивило союзников, поскольку ранее помощники президента утверждали, что США настроены на конструктивный диалог.

«Утро... омрачено жалобами о Гренландии», — заявил неназванный дипломат НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что видит Гренландию важной частью для своей страны и готов оказать ей реальную помощь, в отличие от Дании, которая официально владеет островом, но не способна на такие обязательства. Об этом он сказал журналистам в Анкаре перед саммитом НАТО.