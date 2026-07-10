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10 июля, 16:18

«Ключевое условие»: Вучич рассказал, что требуют от Сербии в ЕС

Вучич: Санкции против России не гарантируют Сербии членство в ЕС

Обложка © ТАСС / ЕРА /ANDREJ CUKIC

Обложка © ТАСС / ЕРА /ANDREJ CUKIC

Президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что вступление страны в Евросоюз напрямую зависит от введения антироссийских санкций. Однако, по мнению сербского лидера, даже выполнение этого требования не гарантирует быстрого членства в ЕС.

Вучич отметил, что Брюссель неизбежно выдвинет новые условия, в частности, касающиеся урегулирования ситуации вокруг Косова и Метохии. Также президент подчеркнул, что Белград сознательно воздерживается от полной поддержки санкционного режима не только против России, но и против Белоруссии.

«Ключевым условием всегда являются санкции против России. Это единственное условие», — сказал Вучич.

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А ранее Вучич, выступая перед своими сторонниками в Белграде, объявил о скором завершении своего президентского срока. Он заявил, что это его последние недели на посту главы государства, подчеркнув, что 14 лет преданно служил Сербии и её народу.

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Наталья Демьянова
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