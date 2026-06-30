Так сколько? Фон дер Ляйен и Кубилюс разошлись на €100 млн, говоря об очередной «допомоге» Киеву

Еврокомиссия объявила о выделении Украине 3,9 миллиарда евро на закупку беспилотных технологий в рамках программы объёмом 90 миллиардов евро. При этом изначально ЕК обещала, что первый транш составит 5,9 млрд евро и будет переведён «до конца июня». Фактическая сумма оказалась существенно ниже.

«Сегодня мы предоставляем первый транш в €3,9 млрд на продвинутые беспилотные технологии Украине», — написала фон дер Ляйен, пообещав, что остальные деньги «последуют».

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, в свою очередь, сообщил: «Еврокомиссия перевела сегодня €3,8 млрд через механизм «кредита» на поддержку Украины, чтобы поддержать её срочные закупки для обороны в российской агрессивной войне». Он также добавил, что остальные средства будут перечислены позже.

Кубилюс и фон дер Ляйен разошлись в цифрах в своих сообщениях о выделении киевскому режиму средств на беспилотники. Разница составила 100 миллионов евро. То, что Киев получит меньше, очевидно, однако насколько — вопрос к запутавшимся еврочиновникам.

Ранее Еврокомиссия перечислила Украине первый транш военного финансирования в 3,2 млрд евро из запланированных 9,1 млрд в рамках программы на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, о чём объявила Урсула фон дер Ляйен на конференции в Гданьске. Оставшиеся почти 6 млрд евро, включая 5,8 млрд на дроны, будут выделены в ближайшие дни.