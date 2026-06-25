ЕС перечислил Украине первый транш в €3,2 млрд из €90 млрд

Евросоюз перечислил Украине первый транш военного финансирования в рамках программы на 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Об этом объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Гданьске. Вместо обещанных 9,1 млрд евро Киев получил 3,2 млрд евро.

«Сегодня ЕС передаёт первый транш в рамках этого финансирования — 3,2 млрд евро. Мы продолжим выделение ещё почти 6 млрд евро на дроны в течение ближайших дней», — сказала фон дер Ляйен.

Первоначально планировалось, что глава ЕК объявит о перечислении всех 9,1 млрд, включая 5,8 млрд на производство беспилотников. Однако, по данным источников Euractiv, Еврокомиссия задержала выделение этих денег на несколько дней, чтобы отработать механизм контроля за их использованием. ЕК требует от Украины закупать дроны и комплектующие прежде всего у европейских производителей. Исключение делается лишь для тех позиций, которых в Европе нет в наличии, — тогда разрешается приобретать их у третьих стран.